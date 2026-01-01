Aurora LP 88 S/B ткань для отражателя паук 80х80 см серебро-черная

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Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 88 S/B - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - серебро-черная.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Черная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
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