Aurora LP 812 S/B ткань для отражателя паук 80х120 см серебро-черная

Артикул: NVF-8336

Aurora LP 812 S/B – светоотражающее полотно размером, см 80х120, с одной стороны имеет белое покрытие, а с другой серебристое. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения. Без изменения цветовой температуры.

Черная поверхность используется для затемнения. Имеет незначительный коэффициент отражения. Может использоваться для предотвращения паразитных засветок, в том числе для отделения камеры от источника света.