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Aurora LP 812 S/B ткань для отражателя паук 80х120 см серебро-черная
Aurora LP 812 S/B ткань для отражателя паук 80х120 см серебро-черная

Aurora LP 812 S/B ткань для отражателя паук 80х120 см серебро-черная

Aurora
Артикул: NVF-8336

Aurora LP 812 S/B – светоотражающее полотно размером, см 80х120, с одной стороны имеет белое покрытие, а с другой серебристое. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения. Без изменения цветовой температуры.

Черная поверхность используется для затемнения. Имеет незначительный коэффициент отражения. Может использоваться для предотвращения паразитных засветок, в том числе для отделения камеры от источника света.

Описание

Aurora LP 812 S/B ткань для отражателя паук 80х120 см серебро-черная

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Aurora LP 812 B/W ткань для отражателя паук 80х120 см черная-белая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Aurora LP 812 B/W - ткань для отражателя паук 80х120 см, цвет - черная-белая. 

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и белую. Используется для получения различных световых эффектов. Белая поверхность дает нейтральную цветовую температуруЧерная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х120 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

1 660 ₽
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