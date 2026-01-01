Aurora LP 1022 S/B ткань для отражателя паук 100х122 см серебро-черная

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 1022 S/B - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - серебро-черная.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Черная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
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Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Bright Red 026 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 8,6%, поглощение 1,07%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.