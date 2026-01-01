Aurora LP 1022 B/W SET Lite panel отражающая панель

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 1022 B/W SET Lite panel – отражатель прямоугольной формы.
Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и белую. Используется для получения различных световых эффектов. Устанавливается на студийные стойки. Размер – 100х220 см.
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