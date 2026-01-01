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Aurora LP 1018 S/B ткань для отражателя паук 100х180 см серебро-черная
Aurora LP 1018 S/B ткань для отражателя паук 100х180 см серебро-черная

Aurora LP 1018 S/B ткань для отражателя паук 100х180 см серебро-черная

Aurora
Артикул: DAN-1028

Aurora LP 1018 S/B - ткань для отражателя паук 80х120 см, цвет - серебро-черная. 

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Черная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х120 см.  

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.  

Описание

Aurora LP 1018 S/B ткань для отражателя паук 100х180 см серебро-черная

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Серебристая поверхность обеспечивает жесткое отражение с наименьшими потерями освещения, без изменения цветовой температуры. Золотая поверхность, как и серебристая, обеспечивает отражение, но с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

1 390 ₽
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