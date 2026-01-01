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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 1018 B/W SET Lite panel – отражающая панель.
Комплект состоит из светоотражающего полотна размером 100х180 см. С одной сторны полотно имеет черное покрытие, с другой белое матовое.
С помощью четырех спиц-растяжек полотно разворачивается и крепится к шаровому адаптеру Aurora BHA (ball head adapter), который устанавливается на стойку Aurora HSS II через резьбовое соединение 3/8''.
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