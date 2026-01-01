Falcon Eyes CR-1520T прямоугольный складной отражатель

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes CR-1520T – светоотражатель прямоугольный 150х200 см. Цвет полупрозрачный. Предназначен для лучшего рассеивания света и получения различных эффектов в художественной фотографии. Подходит для съемки ростовых портретов.
Для транспортировки и хранения комплектуется специальным чехлом.
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