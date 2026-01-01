Lastolite LR81231R Skylite отражатель серебряный/белый 100х200 см

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.
Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR81231R Skylite - двусторонняя ткань (белая/серебро) для отражателя Skylite Rapid Fabric Medium, размером 100х200 см.
Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 100х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань используется для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, серебро – 5600 К, белый – 5450 К.
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Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.
Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.
Manfrotto 275 – держатель-прищепка для фиксации оборудования на плоских поверхностях толщиной до 35 мм.
Kupo 320M Junior roller stand - студийная стойка на колесах.
Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 35, 30, 25 мм. Модель оснащена колесиками с тормозами KC-080S и пружинным амортизатором. Максимальная нагрузка - 12 кг. Высота варьирует от 114 до 270 см. Вес стойки - 7,57 кг.
Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.
Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.
Lastolite LR812 складная, легкая и прочная алюминиевая рама для отражателей Lastolite Skylite.
Жесткая в собранном виде рама позволяет закрепить полотно с максимальным натяжением и избежать нежелательных складок и провисания ткани. Рама полая, что делает конструкцию максимально легкой и удобной в использовании. Эластичная лента, продетая внутри рамы, исключает случайную потерю одной из деталей рамы и облегчает сборку и разборку рамы. Размер рамы в собранном виде 1.1-2 м. Вес 2 кг.