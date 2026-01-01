Lastolite LR81231R Skylite отражатель серебряный/белый 100х200 см

Артикул: NVF-9716

Lastolite LR81231R Skylite - двусторонняя ткань (белая/серебро) для отражателя Skylite Rapid Fabric Medium, размером 100х200 см.

Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 100х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань используется для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.

Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, серебро – 5600 К, белый – 5450 К.