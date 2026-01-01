images
Lastolite LR81231R Skylite отражатель серебряный/белый 100х200 см

Lastolite LR81231R Skylite отражатель серебряный/белый 100х200 см

Lastolite
Артикул: NVF-9716

Lastolite LR81231R Skylite - двусторонняя ткань (белая/серебро) для отражателя Skylite Rapid Fabric Medium, размером 100х200 см.

Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 100х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань используется для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.

Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, серебро – 5600 К, белый – 5450 К.

Описание

Lastolite LR81231R Skylite отражатель серебряный/белый 100х200 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 175 держатель-прищепка
Арт. OLE-1147
Manfrotto 175 держатель-прищепка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 175 – удобный многоцелевой держатель в виде прищепки.

Используется для установки масок Гобо, флагов или отражателей. Диапазон работы зажима – от 5 до 40 мм. Вес - 0,25 кг.

4 690 ₽
В корзину
Manfrotto 275 держатель-прищепка
Арт. DAN-0245
Manfrotto 275 держатель-прищепка
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 275 – держатель-прищепка для фиксации оборудования на плоских поверхностях толщиной до 35 мм.

4 490 ₽
В корзину
Kupo 320M Junior roller stand стойка на колесах
Арт. NVF-9452
Kupo 320M Junior roller stand стойка на колесах
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 320M Junior roller stand - студийная стойка на колесах.

Стойка изготовлена из хромированной стали и имеет 2 колена, 3 секции. Диаметр секций - 35, 30, 25 мм. Модель оснащена колесиками с тормозами KC-080S и пружинным амортизатором. Максимальная нагрузка - 12 кг. Высота варьирует от 114 до 270 см. Вес стойки - 7,57 кг.

26 100 ₽
В корзину
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Арт. DAN-2756
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.

1 860 ₽
В корзину
Lastolite LR812 Skylite алюминиевая складная рама для рассеивателей 1,1х2 м
Lastolite LR812 Skylite алюминиевая складная рама для рассеивателей 1,1х2 м
Арт. DAN-2106
Lastolite LR812 Skylite алюминиевая складная рама для рассеивателей 1,1х2 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LR812 складная, легкая и прочная алюминиевая рама для отражателей Lastolite Skylite.

Жесткая в собранном виде рама позволяет закрепить полотно с максимальным натяжением и избежать нежелательных складок и провисания ткани. Рама полая, что делает конструкцию максимально легкой и удобной в использовании. Эластичная лента, продетая внутри рамы, исключает случайную потерю одной из деталей рамы и облегчает сборку и разборку рамы. Размер рамы в собранном виде 1.1-2 м. Вес 2 кг.

25 090 ₽
В корзину

Видео

Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Гений документальной фотографии Ли Фридлендер (Lee Friedlander)
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.