KUPO KCP-FF3636 Flat Flag Frame 36” x 36” рама для флага 90 x 90cm

Характеристики:
- Размер рамы 90 х 90 см
- Крепление - пруток диаметром 16 мм
- Вес - 1,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рама для флага сделана из алюминия с плоским профилем, что позволяет быстро прикрепить текстильные или гелевые рассеиватели на ваш выбор для управления светом. Размер рамы 90 х 90 см
Характеристики:
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.