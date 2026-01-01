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KUPO KCP-FF3636 Flat Flag Frame 36” x 36” рама для флага 90 x 90cm
KUPO KCP-FF3636 Flat Flag Frame 36” x 36” рама для флага 90 x 90cm
KUPO KCP-FF3636 Flat Flag Frame 36” x 36” рама для флага 90 x 90cm

KUPO KCP-FF3636 Flat Flag Frame 36” x 36” рама для флага 90 x 90cm

Kupo
Артикул: OLE-3538

Рама для флага сделана из алюминия с плоским профилем, что позволяет быстро прикрепить текстильные или гелевые рассеиватели на ваш выбор для управления светом. Размер рамы 90 х 90 см

Описание

Характеристики:

  • Размер рамы 90 х 90 см
  • Крепление - пруток диаметром 16 мм
  • Вес - 1,3 кг

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Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
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