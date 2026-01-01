Fotokvant RFB-102 B/W KIT комплект черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 102х102 см

E-IMAGE Harmony C10 сумка для видеокамеры. Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 47 х 25,5 х 26 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant RFB-102 B/W KIT черный флаг и белый рассеиватель для фрост-рамы 102х102 см.
Комплект состоящий из рассеивателя и черного флага. Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп. Применяется для фрост-рам размером 102х102 см.
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E-IMAGE Harmony C10 сумка для видеокамеры. Сумки для видеокамер серии Harmony, внутренние размеры (д х ш х в): 47 х 25,5 х 26 см.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.