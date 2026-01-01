images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем

Fotokvant FRR-122 B/W KIT комплект фрост-рама разборная с черным флагом и белым рассеивателем

Fotokvant
Артикул: DAN-7230

Фрост-рама Fotokvant FRR-122 B/W KIT, разборная с черным флагом и белым рассеивателем.

Фрост-рама размером 122х122 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Приспособление в разборном варианте изготовления удобно при съемках на выезде, транспортировке и хранении. В комплекте поставки черный флаг и белый рассеиватель.

Описание

На раму натягивается фрост разной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

Для установки фрост-рамы на стойку необходимо дополнительно приобрести муфту-крепление, например, Fotokvant RMU-2.

Рама изготовлена из алюминия, размер - 122х122 см.

Комплектация

  • Фрост-рама Fotokvant FRR-122.
  • Черный флаг.
  • Рассеиватель.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Терри Ричардсон ‒ провокатор в мире фотографии (18+)
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.