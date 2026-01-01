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Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем
Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем

Fotokvant FRN-122 B/W KIT комплект фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем

Fotokvant
Артикул: DAN-7223

Комплект Fotokvant FRN-122 B/W KIT фрост-рама неразборная с черным флагом и белым рассеивателем.

Фрост-рама размером 122х122 см, используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. В комплекте поставки черный флаг и белый рассеиватель.

Описание

На раму натягивается фрост разной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рассеиватель из полиэфирной ткани со светопропускной способностью 50%, дает компенсацию экспозиции в 1 стоп.

Для установки фрост-рамы на стойку необходимо дополнительно приобрести муфту-крепление, например, Fotokvant RMU-2.

Рама изготовлена из алюминия, размер - 122х122 см.


Комплектация

  • Фрост-рама Fotokvant FRN-122.
  • Черный флаг.
  • Рассеиватель.

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