Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом

Описание

Компактный прямоугольный каркас на ножках Falcon Eyes Frame легко монтируется и устанавливается на полу в любом нужном месте. Детали каркаса из легких алюминиевых трубок соединены между собой и использование инструментов для сборки не требуется.

Каркас высотой 226 см и шириной 226 см может стоять на ровной поверхности самостоятельно без крепления к стене. Фоны можно использовать как в небольших стационарных студиях, так в мобильных студиях и на выездных съемках.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки, что делает быстросборный каркасный фон еще мобильнее. Вес комплекта в чехле всего 5.9 кг.

Размер фонов хромакей Falcon Eyes Frame позволят снимать ростовые портреты, портреты в сидячей позе (например, фото на документы), видеозаписи с человеком в полный рост, проводить стриминги и многое другое.

Характеристики:

