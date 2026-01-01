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-10 %
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом
Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом

Falcon Eyes Frame 2323 фон хромакей с каркасом

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8849

Falcon Eyes Frame 2323 – комплект из двух двусторонних цветных однотонных тканевых фонов с быстросборным каркасом из алюминиевых трубок. Falcon Eyes Frame можно использовать в качестве заднего плана при видео или фото съемке. При монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон или заменить его нужным изображением, видео или трансляцией.

Описание

Компактный прямоугольный каркас на ножках Falcon Eyes Frame легко монтируется и устанавливается на полу в любом нужном месте. Детали каркаса из легких алюминиевых трубок соединены между собой и использование инструментов для сборки не требуется.

Каркас высотой 226 см и шириной 226 см может стоять на ровной поверхности самостоятельно без крепления к стене. Фоны можно использовать как в небольших стационарных студиях, так в мобильных студиях и на выездных съемках.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки, что делает быстросборный каркасный фон еще мобильнее. Вес комплекта в чехле всего 5.9 кг.

Размер фонов хромакей Falcon Eyes Frame позволят снимать ростовые портреты, портреты в сидячей позе (например, фото на документы), видеозаписи с человеком в полный рост, проводить стриминги и многое другое.

Характеристики:

  • Размер фона - 226х226 см
  • Цвет фонов - синий/зеленый, белый/черный (двусторонние)
  • Материал фона - полиэстер
  • Материал составного каркаса - алюминий
  • Размер комплекта в чехле - 910х200х170 мм
  • Вес комплекта с чехлом - 5.9 кг

Комплектация

  • Полотно фона двустороннее синее/зеленое
  • Полотно фона двустороннее белое/черное
  • Каркас трубчатый
  • Ножки каркаса – 2 шт
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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