E-IMAGE F02-30 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 76x91 см

Артикул: OLE-2522

Флаг на раме размером 76 х 91 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется. В комплекте ткань "4 в 1": черная, белая, золотистая и серебристая.