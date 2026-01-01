E-IMAGE F02-30 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 76x91 см

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Флаг на раме размером 76 х 91 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется. В комплекте ткань "4 в 1": черная, белая, золотистая и серебристая.
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