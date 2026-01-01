E-IMAGE F02-18 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 45x60 см

Артикул: OLE-2520

Флаг на раме размером 45 х 60 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется. В комплекте ткань "4 в 1": черная, белая, золотистая и серебристая.