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E-IMAGE F01-18 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 45x60 см
E-IMAGE F01-18 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 45x60 см

E-IMAGE F01-18 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 45x60 см

E-IMAGE
Артикул: OLE-2517

Флаг на раме размером 45 х 60 см из неразборного алюминиевого профиля с круглым сечением и опорой, которую можно использовать для подвешивания на стойку, когда флаг не используется. В комплекте ткань "4 в 1":  черная, белая, золотистая и серебристая.

Описание

E-IMAGE F01-18 Flag panel aluminum alloy флаг 4в1 45x60 см

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