Colorama COCFSW Colorflat отражатель серебро/белый 3х1 м

Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.
Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama COCFSW Colorflat – двусторонний отражатель (серебро/белый) на разборной алюминиевой раме, размером 3х1 м.
Простой инструмент для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.
Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.
Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.