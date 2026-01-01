images
Colorama COCFSW Colorflat отражатель серебро/белый 3х1 м

Colorama COCFSW Colorflat отражатель серебро/белый 3х1 м

Colorama
Артикул: NVF-7942

Colorama COCFSW Colorflat – двусторонний отражатель (серебро/белый) на разборной алюминиевой раме, размером 3х1 м. 

Простой инструмент для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта

Описание

Colorama COCFSW Colorflat отражатель серебро/белый 3х1 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Арт. NVF-9022
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.

Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.


17 050 ₽
В корзину
OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Арт. OLE-1032
OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Наличие
более 10 шт

OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.

3 030 ₽
В корзину
Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Арт. NVF-9688
Kupo 543M Master Cine Stand стойка для кинооборудования
Наличие
более 10 шт

Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.

Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.

Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.

32 340 ₽
В корзину

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.