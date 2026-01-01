Aurora LP 812 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 80х120 см

Быстроразборная конструкция позволяет легко собрать устойчивый отражатель большой площади. С помощью четырех спиц-растяжек полотно разворачивается и крепится к шаровому адаптеру Aurora BHA, который устанавливается на стойку Aurora HSS II через резьбовое соединение 3/8''. Диапазон регулировок лайт-панели составляет 180 градусов в каждой плоскости.
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 – набор самых популярных диффузных фильтров, которые используются для создания широкого спектра эффектов, начиная от небольшого смягчения света и заканчивая созданием большого пространства без тени. Фильтры смягчают/уменьшаю световой поток без изменения цветовой температуры.
Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм