images
Aurora LP 812 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 80х120 см

Aurora LP 812 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 80х120 см

Aurora
Артикул: NVF-7385

Aurora LP812 SET S-G/W – трехцветная лайт-панель, предназначенная для работы в студии и на выезде. Цвета: золото, серебро и белый. Размер полотна, см – 80x120. Вес, кг – 2.

Описание

Быстроразборная конструкция позволяет легко собрать устойчивый отражатель большой площади. С помощью четырех спиц-растяжек полотно разворачивается и крепится к шаровому адаптеру Aurora BHA, который устанавливается на стойку Aurora HSS II через резьбовое соединение 3/8''. Диапазон регулировок лайт-панели составляет 180 градусов в каждой плоскости.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-9008
Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant DIFFUSION Kit (9008) набор №4 – набор самых популярных диффузных фильтров, которые используются для создания широкого спектра эффектов, начиная от небольшого смягчения света и заканчивая созданием большого пространства без тени. Фильтры смягчают/уменьшаю световой поток без изменения цветовой температуры.

Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм


10 750 ₽
В корзину
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Арт. NVF-9240
Grifon TTL X1 N Kit радиосинхронизатор для Nikon (комплект)
Наличие
более 10 шт

Grifon TTL X1 N Kit - радиосинхронизатор для Nikon (комплект приемник и передатчик).

Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом.

Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.


6 730 ₽
В корзину

Видео

Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Гьен Мили - фотограф, останавливающий мгновения
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Вилли Рони
Вилли Рони
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.