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Aurora LP 1022 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 100х220 см
Aurora LP 1022 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 100х220 см

Aurora LP 1022 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 100х220 см

Aurora
Артикул: DAN-1035

Aurora LP 1022 SET S-G/W - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - золотистый-белый.

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Белая поверхность дает нейтральную цветовую температуруЗолотистая поверхность, обеспечивает отражение, с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 


Описание

Aurora LP 1022 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 100х220 см

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