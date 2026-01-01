Aurora LP 1022 SET S-G/W лайт-панель золотистый-белый 100х220 см

Артикул: DAN-1035

Aurora LP 1022 SET S-G/W - ткань для отражателя паук 100х220 см, цвет - золотистый-белый.

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – золотую и серебряную. Используется для получения различных световых эффектов. Белая поверхность дает нейтральную цветовую температуру. Золотистая поверхность, обеспечивает отражение, с добавлением теплого золотистого оттенка. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 100х220 см.

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.



