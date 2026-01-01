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Smartum LD 150x200 см просветный отражатель белого цвета

Smartum LD 150x200 см просветный отражатель белого цвета

Smartum
Артикул: NVF-7637

Smartum LD 150x200 см – просветный отражатель белого цвета. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150х200.

Описание

Smartum LD 150x200 см просветный отражатель белого цвета

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета отражателя света?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

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