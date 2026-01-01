Артикул: NVF-7637

Smartum LD 150x200 см – просветный отражатель белого цвета. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 150х200.