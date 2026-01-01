Характеристики:
- Размер 110 х 150 см
- Цвет: белый \ серебро
- Форма: Прямоугольный
- Тип: 2 в 1
- Размер в сложенном виде: 50 х 50 х 5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель размером 110 х 150 см состоит из упругого прямоугольного каркаса, обтянутого двусторонней тканью. Цвета белый и серебро. Подходит для съемки модели по пояс. В комплекте чехол для хранения.
Характеристики:
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