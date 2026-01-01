Godox RFT-02-60 отражатель серебро\белый 60 см

Описание

Двусторонний отражатель 2-в-1 (серебристый, белый) Godox RFT-02 для студийной и натурной работы.

Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.

Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Чехол для переноски входит в комплект.