FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см

- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 60 см.
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