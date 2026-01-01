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FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см

FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 60 см

FST
Артикул: OLE-0824

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 60 см.

Описание

Технические характеристики:
  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный (на просвет) – для мягкого, бестеневого освещения

 

Комплектация

   

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