Photoflex DL-BHOLDER держатель отражателей

Артикул: NVF-1680

Photoflex DL-BHOLDER – телескопический держатель отражателей. Состоит из штанги 100,33–177,80 см, двух зажимов, и посадочной головки. Фиксируется на любом штативе. Держатель предназначен для фиксации любых дисковых отражателей, в том числе мультидисков.