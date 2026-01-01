Photoflex DL-BHOLDER держатель отражателей

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Photoflex DL-BHOLDER – телескопический держатель отражателей. Состоит из штанги 100,33–177,80 см, двух зажимов, и посадочной головки. Фиксируется на любом штативе. Держатель предназначен для фиксации любых дисковых отражателей, в том числе мультидисков.
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