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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RU-43G зонт золотой 108 см. Фотозонт – недорогой и простой в использовании модификатор света.Отражающий фотографический зонт с непрозрачной внутренней поверхностью, применяется для создания «рисующего» света. Образуя широкий, мягкий луч света, зонт «на отражение» помогает подчеркнуть форму, объём и фактуру предмета съёмки. "Золотая" внутренняя поверхность зонта придаёт изображению тёплый оттенок. Интенсивность светового потока корректируется за счёт удаления/приближения фотозонта к источнику света.
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