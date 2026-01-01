Артикул: MTG-2010

Rekam RU-40G зонт золотой 100 см. Фотозонт – недорогой и простой в использовании модификатор света.Отражающий фотографический зонт с непрозрачной внутренней поверхностью, применяется для создания «рисующего» света. Образуя широкий, мягкий луч света, зонт «на отражение» помогает подчеркнуть форму, объём и фактуру предмета съёмки. "Золотая" внутренняя поверхность зонта придаёт изображению тёплый оттенок. Интенсивность светового потока корректируется за счёт удаления/приближения фотозонта к источнику света.