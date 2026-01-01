Rekam RU-40BT-C зонт комбинированный (просвет/отражение) 110 см

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
Фотозонт отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зонт комбинированный (просвет/отражение) Rekam RU-40BT-C, диаметр - 110 см.
Комбинированный зонт с двумя поверхностями, серебро на отражение и белый на просвет. Диаметр - 110 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий
Фотозонт отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.
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