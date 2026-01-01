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Rekam RU-40BT-C зонт комбинированный (просвет/отражение) 110 см

Rekam RU-40BT-C зонт комбинированный (просвет/отражение) 110 см

Rekam
Артикул: DAN-4437

Зонт комбинированный (просвет/отражение) Rekam RU-40BT-C, диаметр - 110 см.

Комбинированный зонт с двумя поверхностями, серебро на отражение и белый на просвет. Диаметр - 110 см.

Описание

Просветный фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

Фотозонт отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта.

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