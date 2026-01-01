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Profoto Umbrella Deep White S (100983) зонт глубокий белый на отражение 85 см

Profoto Umbrella Deep White S (100983) зонт глубокий белый на отражение 85 см

Profoto
Артикул: DAN-5450

Зонт Profoto Umbrella Deep White S (100983) глубокий, белый на отражение, диаметр - 85 см.

Зонт белый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр - 85 см. 


Описание

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Более глубокий профиль дает возможность лучше управлять потоком света. Он также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки студийного зонта в держателе.

Зонт с белой отражающей поверхностью создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки он установлен, тем мягче будут тени.

Характеристики:

  • диаметр - 85см
  • глубина - 33см
  • длина в сложенном виде - 69см
  • диаметр рукояти - 8мм
  • вес - 0,5кг

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