Profoto Umbrella Deep White S (100983) зонт глубокий белый на отражение 85 см

Описание

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Более глубокий профиль дает возможность лучше управлять потоком света. Он также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки студийного зонта в держателе.

Зонт с белой отражающей поверхностью создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки он установлен, тем мягче будут тени.

Характеристики: