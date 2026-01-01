Profoto Umbrella Deep White S (100983) зонт глубокий белый на отражение 85 см

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Более глубокий профиль дает возможность лучше управлять потоком света. Он также позволяет фокусировать и моделировать свет простым передвижением рукоятки студийного зонта в держателе.
Зонт с белой отражающей поверхностью создает ровный рассеянный свет с мягкими тенями, и чем ближе к объекту съемки он установлен, тем мягче будут тени.
Характеристики:
- диаметр - 85см
- глубина - 33см
- длина в сложенном виде - 69см
- диаметр рукояти - 8мм
- вес - 0,5кг