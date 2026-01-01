Profoto Umbrella Deep Silver S (100984) зонт глубокий серебряный 85 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Umbrella Deep Silver S (100984) – зонт серебристый на отражение.
Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 85. Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.
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