Profoto Umbrella Deep Silver S (100984) зонт глубокий серебряный 85 см

Артикул: NVF-8041

Profoto Umbrella Deep Silver S (100984) – зонт серебристый на отражение.

Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 85. Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.