Profoto Umbrella Deep Silver L (100978) зонт глубокий серебряный 130 см

Артикул: NVF-8040

Profoto Umbrella Deep Silver L (100978) – зонт серебристый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 130.

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.