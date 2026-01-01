П-Фото 1076-1 фотозонт 100 см белый на отражение 97%

Артикул: MTG-0174

С помощью фотозонта П-Фото 1076-1 можно быстро получить мягкий отраженный свет.

Фотозонт белого цвета, на отражение. Диаметр купола - 100 см. Цветовая температура источника освещения не изменяется. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.