П-Фото 1076-1 фотозонт 100 см белый на отражение 97%

Характеристики:
- Диаметр - 100 см.
- Центральная ось - 8 мм, складной.
- Длина в собранном виде - 70 см.
- Коэффициент отражения - 0,97.
Москва
Малая Семеновская 3с6
С помощью фотозонта П-Фото 1076-1 можно быстро получить мягкий отраженный свет.
Фотозонт белого цвета, на отражение. Диаметр купола - 100 см. Цветовая температура источника освещения не изменяется. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Характеристики:
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