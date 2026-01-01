Novoflex (40167) фотозонт в комплекте (reflectors, tripod holder, tent olive)

Описание

Каждый отражатель из набора PATRON-REFLECTOR может использоваться, как встроенный отражатель для заполнения теней, а также для получения рассеянного света. В результате фотограф может получить хорошо освещенные снимки в сложных условиях освещения.

Комплект насчитывает пять различных цветов: солнечные лучи (сочетание золота и серебра), серебро, золото, белый и черный. Каждый отражатель имеет две цветные стороны. Поставляется в черной упаковке.

Патрон-отражатель состоит из трех пластин размером 80х80 см.

Держатель QPL-PATRON служит для установки зонта практически на любую студийную стойку или штатив.

Внимание! Шаровая голова не входит в комплект поставки данного держателя.

Палатка имеет три боковых окна, одно из которых может быть использовано для длиннофокусных объективов. При необходимости палатку можно закрыть. Для легкой установки палатки верхний конец зонтика крепится на крючок в соответствующее отверстие в палатке. Прилагаемые колья используются для фиксации палатки к земле. Цвет палатки – оливковый. Поставляется в текстильном чехле.