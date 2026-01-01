Novoflex (40166) фотозонт 114 см

Описание

При работе на природе зонт может использоваться как защита от солнца и дождя. Если его вывернуть наизнанку, то он может служить в качестве 8-ногого штатива для незеркальной компактной камеры. Зонт имеет телескопическую штангу размером от 78 см до 116 см с креплением 1/4 " для шаровой головки, которое превращает его в монопод. Данную модель можно использовать в качестве удлинителя рукоятки для фотографирования из неудобного положения (с высоты или из-за угла).