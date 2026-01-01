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Novoflex (40166) фотозонт 114 см
Novoflex (40166) фотозонт 114 см

Novoflex (40166) фотозонт 114 см

Novoflex
Артикул: OLE-0165

Novoflex (40166) – зонт-отражатель с двойной поверхностью (серебристый снаружи и черный внутри). Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке и на природе. Диаметр купола 114 см.

Описание

При работе на природе зонт может использоваться как защита от солнца и дождя. Если его вывернуть наизнанку, то он может служить в качестве 8-ногого штатива для незеркальной компактной камеры. Зонт имеет телескопическую штангу размером от 78 см до 116 см с креплением 1/4 " для шаровой головки, которое превращает его в монопод. Данную модель можно использовать в качестве удлинителя рукоятки для фотографирования из неудобного положения (с высоты или из-за угла).

Комплектация

  • Зонт – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

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