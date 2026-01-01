MINGXING (48015) 2-folded Black / White Umbrella 36" компактный белый отражающий фотозонт 91 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
MINGXING 2-folded Black / White Umbrella 36" – компактный белый отражающий фотозонт диаметром 91 см. Отличается от аналогичных зонтов очень компактными размерами в сложенном виде. Благодаря системе двойного сложения, а также надежной продуманной конструкции с использованием современных материалов, позволяет добиться идеального освещения объекта съемки.
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