Lastolite LU4507F фотозонт просветной диаметр 93 см

Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.
Байонет – Hensel.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LU4507F – белый зонт на просвет. Спицы спрятаны за полупрозрачной тканью. Диаметр – 93 см, 8 спиц.
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Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.
Байонет – Hensel.