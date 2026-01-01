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Lastolite LU4507F фотозонт просветной диаметр 93 см

Lastolite LU4507F фотозонт просветной диаметр 93 см

Lastolite
Артикул: OLE-0486

Lastolite LU4507F – белый зонт на просвет. Спицы спрятаны за полупрозрачной тканью. Диаметр – 93 см, 8 спиц.

Описание

Lastolite LU4507F фотозонт просветной диаметр 93 см

Комплектация

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