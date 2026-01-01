Lastolite LU2475F комплект фотозонт стойка и держатель 78 см

Артикул: NVF-5044

Lastolite LU2475F – набор, в который входит зонт комбинированный диаметром 78 см белый просветной, серебряный и белый отражающий, а также универсальная стойка, держатель для зонта и вспышки (с зажимной пластиной для фиксации), фирменный чехол.