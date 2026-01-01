Lastolite LU2475F комплект фотозонт стойка и держатель 78 см

Характеристики:
- материал – ткань
- размер, см – 78
- цвет – белый просветной, отражающий и серебряный
- вес, кг – 2,366
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LU2475F – набор, в который входит зонт комбинированный диаметром 78 см белый просветной, серебряный и белый отражающий, а также универсальная стойка, держатель для зонта и вспышки (с зажимной пластиной для фиксации), фирменный чехол.
Характеристики:
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