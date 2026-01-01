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Lastolite LU2474F фотозонт стойка и держатель 93 см

Lastolite LU2474F фотозонт стойка и держатель 93 см

Lastolite
Артикул: NVF-9715

Lastolite LU2474F - комплект для работы в студии и на пленэре.

Комплект Umbrella Kit состоит из зонта комбинированного диаметром 93 см. Зонт может использоваться как белый просветной, серебряный и белый на отражение. Также комплектацией предусмотрена универсальная студийная стойка, держатель для зонта и вспышки с дополнительным фиксирующим винтом.

Комплект упакован в фирменный чехол. Вес - 2,251 кг.

Описание

Lastolite LU2474F фотозонт стойка и держатель 93 см

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