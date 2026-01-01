Lastolite LU2473F фотозонт стойка и держатель 78 см

Артикул: NVF-9714

Lastolite LU2473F - комплект для работы в студии и на пленэре.

Комплект Umbrella Kit состоит из зонта комбинированного диаметром 78 см. Зонт может использоваться как белый просветной, серебряный и белый на отражение. Также комплектацией предусмотрена универсальная студийная стойка, держатель для зонта и вспышки с дополнительным фиксирующим винтом.

Комплект упакован в фирменный чехол. Вес - 2,174 кг.