images
Lastolite (4531) Umbrella Silver/White зонт белый/серебряный 100 см

Lastolite (4531) Umbrella Silver/White зонт белый/серебряный 100 см

Lastolite
Артикул: NVF-7925

Lastolite (4531) Umbrella Silver/White – двусторонний зонт-отражательпредназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Имеет две глянцевые отражающие поверхности – белую и серебристую, которые, в зависимости от поставленных задач можно заменить в течение нескольких минут. Диаметр купола, см – 100. Диаметр центральной оси, мм – 7,8. Цветовая температура, серебряный – 5600 К, белый – 5450 К.

Описание

Lastolite (4531) Umbrella Silver/White зонт белый/серебряный 100 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.