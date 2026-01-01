Lastolite (4531) Umbrella Silver/White зонт белый/серебряный 100 см

Артикул: NVF-7925

Lastolite (4531) Umbrella Silver/White – двусторонний зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Имеет две глянцевые отражающие поверхности – белую и серебристую, которые, в зависимости от поставленных задач можно заменить в течение нескольких минут. Диаметр купола, см – 100. Диаметр центральной оси, мм – 7,8. Цветовая температура, серебряный – 5600 К, белый – 5450 К.