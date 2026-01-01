Lastolite (4531) Umbrella Silver/White зонт белый/серебряный 100 см

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (4531) Umbrella Silver/White – двусторонний зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Имеет две глянцевые отражающие поверхности – белую и серебристую, которые, в зависимости от поставленных задач можно заменить в течение нескольких минут. Диаметр купола, см – 100. Диаметр центральной оси, мм – 7,8. Цветовая температура, серебряный – 5600 К, белый – 5450 К.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter