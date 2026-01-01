Артикул: OLE-1769

HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт серебристый Ø 135 cm

Серебристый зонт диаметром 135 м на отражение. При помощи рассеивателя, приобретаемого отдельно (в комплект не входит), можно получить более мягкий источник света. В комплект входит сумка для транспортировки. Категория Master