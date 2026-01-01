Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт серебристый Ø 135 cm
Серебристый зонт диаметром 135 м на отражение. При помощи рассеивателя, приобретаемого отдельно (в комплект не входит), можно получить более мягкий источник света. В комплект входит сумка для транспортировки. Категория Master
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter