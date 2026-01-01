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HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт белый Ø 135 cm.

HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт белый Ø 135 cm.

Hensel
Артикул: OLE-1768

HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт белый Ø 135 cm

Белый матовый зонт диаметром 135 м на отражение. При помощи рассеивателя, приобретаемого отдельно (в комплект не входит), можно получить более мягкий источник света. В комплект входит сумка для транспортировки. Категория Master

Описание

HENSEL MASTER L Umbrella PXL зонт белый Ø 135 cm.

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