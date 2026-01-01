FST 16Т-190 фотозонт 16-угольный

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 16Т-190 фотозонт на просвет, диаметр - 190см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Чехол в комплекте.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter