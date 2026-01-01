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FST 16Т-190 фотозонт 16-угольный

FST 16Т-190 фотозонт 16-угольный

FST
Артикул: DAN-8257

FST 16Т-190 фотозонт на просвет, диаметр - 190см.  Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Чехол в комплекте.

Описание

FST 16Т-190 фотозонт 16-угольный

Комплектация

  • Зонт - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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