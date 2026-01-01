FST 16Т-190 фотозонт 16-угольный

Артикул: DAN-8257

FST 16Т-190 фотозонт на просвет, диаметр - 190см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Чехол в комплекте.