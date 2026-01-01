images
Elinchrom (26356) зонт глубокий 105 см белый отражающий

Elinchrom (26356) зонт глубокий 105 см белый отражающий

Elinchrom
Артикул: DAN-1158

Elinchrom (26356) - глубокий зонт, белый отражающий, диаметром - 105 см.

Зонт имеет 16 спиц изготовленных из легкого и прочного фибергласса, которые поддерживают идеальную круглую форму. Предназначен для получения направленного света.

Описание

Белая поверхность по сравнению с серебряной не искажает цветовую температуру и создает более мягкий свет. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant R2-100170SW светоотражатель серебро-белый размером 102х168 см
Fotokvant R2-100170SW светоотражатель серебро-белый размером 102х168 см
Fotokvant R2-100170SW светоотражатель серебро-белый размером 102х168 см
Арт. DAN-1672
Fotokvant R2-100170SW светоотражатель серебро-белый размером 102х168 см
Наличие
более 10 шт

Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170SW размером 102х168 см.

Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102x168 см. Вес - 0,99 кг.

1 710 ₽
В корзину
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Арт. DAN-2464
Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom, Fotokvant RFBG-1-EL.

Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Elinchrom. Вес - 0,8 кг.

2 970 ₽
В корзину
-10 %
Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный
Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный
Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный
Арт. DAN-2048
Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 8 ч

Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный.

Мощность 60 Вт. Цветовая температура 5600 К. Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Освещенность 4100 Lux. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. Байонет Bowens.

-10 %32 290 ₽
29 060 ₽
В корзину
Savage (8-1253) Primary Red фон бумажный 1,35x11 м красный
Savage (8-1253) Primary Red фон бумажный 1,35x11 м красный
Savage (8-1253) Primary Red фон бумажный 1,35x11 м красный
Арт. NVF-9545
Savage (8-1253) Primary Red фон бумажный 1,35x11 м красный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Savage (8-1253) WIDETONE PRIMARY RED RGB 202-36-45 - фон бумажный, размер 1,35x11 м, цвет - красный.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. 


5 090 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Роберт Капа
Роберт Капа
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.