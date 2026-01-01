images
Elinchrom (26354) глубокий зонт на просвет диаметром 105 см

Elinchrom (26354) глубокий зонт на просвет диаметром 105 см

Elinchrom
Артикул: NVF-8987

Elinchrom (26354) – глубокий зонт на просвет диаметром 105 см.

Зонт имеет 16 спиц изготовленных из легкого и прочного фибергласса, которые поддерживают идеальную круглую форму. 

Описание

Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

В комплекте удобный чехол с наплечным ремнем для транспортировки. 

Комплектация

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Profoto Umbrella Deep White L (100977) зонт глубокий белый на отражение 130 см
Арт. NVF-8044
Profoto Umbrella Deep White L (100977) зонт глубокий белый на отражение 130 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Umbrella Deep White L (100977) – зонт белый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 130. 

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.

45 890 ₽
В корзину

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Хо Фань
Хо Фань
Франко Маффеи - виртуоз противоположностей
Франко Маффеи - виртуоз противоположностей
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.