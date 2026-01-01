Elinchrom (26354) глубокий зонт на просвет диаметром 105 см

Описание

Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

В комплекте удобный чехол с наплечным ремнем для транспортировки.