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Elinchrom (26353) зонт глубокий 125 см серебро отражающий

Elinchrom (26353) зонт глубокий 125 см серебро отражающий

Elinchrom
Артикул: DAN-1161

Elinchrom (26353) - глубокий зонт, отражающий, диаметром - 125 см.

Зонт имеет 16 спиц изготовленных из легкого и прочного фибергласса, которые поддерживают идеальную круглую форму. Предназначен для получения направленного света. Цвет - серебро.

Описание

Зонт-отражательпредназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Позволяет получить мягкий рассеянный свет.

Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Глубокие зонты - вершина эволюции данного светового модификатора. В отличие от обычных зонтов они устраняют высокое рассеивание и позволяют получить более направленный свет. При этом глубокие зонты сохраняют удобство эксплуатации - они легко раскладываются и в сложенном состоянии не занимают много места.

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