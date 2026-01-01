Aurora U-115C Silver umbrella фотозонт серебярный 115 см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora U-115C Silver umbrella – зонт-отражатель, предназначен для получения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт может использоваться для работы в студии или на выезде. Диаметр купола, см – 115.
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