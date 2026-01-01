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SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120
SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120

SmallRig 3931 RA-R30120 Strip складной софтбокс 30х120

SmallRig
Артикул: OLE-2314

Быстросборный стрипбокс размером 30 х 120 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • Размер 60 х 90 см
  • Размер внешнего рассеивателя 28 х 118 см
  • Размер внутреннего рассеивателя 20 х 87 см
  • Размер сотовой насадки 28 х 118 см
  • Вес 1300 гр.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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