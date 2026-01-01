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SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90
SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90

SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90

SmallRig
Артикул: OLE-2313

Быстросборный софтбокс размером 60х90 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • Размер 60 х 90 см
  • Размер внешнего рассеивателя 59 х 87 см
  • Размер внутреннего рассеивателя 42 х 62 см
  • Размер сотовой насадки 59 х 89 см
  • Вес 1330 гр.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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