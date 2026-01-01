SmallRig 3930 RA-R6090 складной софтбокс 60х90

Характеристики:
- Размер 60 х 90 см
- Размер внешнего рассеивателя 59 х 87 см
- Размер внутреннего рассеивателя 42 х 62 см
- Размер сотовой насадки 59 х 89 см
- Вес 1330 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстросборный софтбокс размером 60х90 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения.
Характеристики:
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