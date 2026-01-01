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Falcon Eyes SBQ-4565 софтбокс для галогенного осветителя

Falcon Eyes SBQ-4565 софтбокс для галогенного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: VBR-484

Falcon Eyes SBQ-4565 – жаростойкий софтбокс для установки на осветители и студийные вспышки Falcon Eyes. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.

Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Байонет Falcon Eyes.

Описание

Falcon Eyes SBQ-4565 софтбокс для галогенного осветителя

Комплектация

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
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Phottix обновил софтбокс Easy
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