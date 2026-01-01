Rekam SSBR 80 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 80х80 см

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam SSBR 80 – жаропрочный серебряный квадробокс с углублением для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Можно использовать с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 80х80 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.
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Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.